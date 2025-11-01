Charlotte Pelgen + Gäste

Charlotte Pelgen ist Sängerin und Ukulele-Spielerin. Seit fast zehn Jahren steht sie mit ihren Bands auf internationalen Bühnen und hat sich mit Swing der 1920er Jahre und ihren eigenen Kompositionen besonders in der europäischen Ukulelen-Szene.

Ihre Lieder sind inspiriert vom Swing und Jazz des frühen 20. Jahrhunderts – mit ihren charakteristischen Rhythmen und Harmonien –, von deutschen Chansons und den Melodien des europäischen Folk. Sie erzählen kleine, persönliche Geschichten – mal augenzwinkernd, mal nachdenklich, stets mit feinem Gespür für Sprache und Melodie. Den dazu passenden Klang liefern ihre kleine Sopran- und ihre große, samtweich klingende Bariton-Ukulele – hier definitiv kein Gimmick, sondern Instrumente, die sie meisterhaft beherrscht. „Gesang, der bis in die feinste Nuance hinein Erzählung ist; Textvortrag, der in jeder Betonung, jedem Lächeln, jedem Stirnrunzeln ganz und gar Musik bleibt. Gesungen, durchdrungen – erst den Song, dann den Zuhörer.” (Sebastian Krämer, Chansonnier)

Als musikalische Gäste sind dabei: Peter Jung / Frodo Dinnebier /Zoey Gley.