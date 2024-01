Was tun Männer eigentlich Männern an? Das Interkulturelle Ensemble Stuttgart beschäftigt sich im zweiten Teil der „Männer auf Pferden“-Reihe mit den richtig fiesen Sachen. Im Mittelpunkt der Tragikomödie steht ein ahnungsloser Sohn, der nach dem Tod seines Vaters, des Captains, dessen Stelle als Oberhaupt der Familie einnehmen soll. Aber wer oder was hat den Vater des Protagonisten umgebracht? Und wird der Sohn Rache nehmen?

Es spielen:

Adrian Jakob, Antonio Llanos Irache, Arzu Yilmaz, Birgit Pohl, Christoph Diefenthal, Daniel Kannenberg, Ezgi Sailer, Jessy Beraldo, Katarina Poledica, Marja Rothenhöfer, Mike Schattschneider, Wolfgang Kannowade

Text: Frederica Tsirakidou und Nikita Gorbunov

Regie: Boglárka Pap

Ausstattung: Line Sexauer

Produktionsleitung: Franziska Goth

Social Media: Anna Lampert