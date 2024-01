Natalia Rose ist eine Gitarristin aus Bogota, Kolumbien. Sie studierte ihren Bachelor an der Universität Javeriana in Bogota und seit 2022 im Masterstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Sie wird an diesem Abend ihr Master-Abschlusskonzert in Jazzgitarre präsentieren.

Mit ihrer Band spielt sie die neuesten Stücke, die sie 2024 für ihr drittes Album aufnehmen wird. Besonderer Gast heute Abend: ein Streichquartett, das bei einigen Stücken mitwirken wird.

Natalia Rose tourt bereits seit Jahren durch Südamerika und nun auch Europa- Schon 2016 nahm sie ihr erstes Album in ihrer kolumbianischen Heimat auf.

Natalia Rose – Gitarre, Komposition

Omri Abramov – Tenor- und Sopransaxofon

Nicolas Buvat – Kontrabass

Max Simancas – Schlagzeug

Streichquartett

Florian Vogel – Geige

Michael Speth – Geige

Anne Sophie Dreyer – Bratsche

Fried Dähne – Violoncello