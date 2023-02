Charlotte Schüler: Mein nachhaltiger Kleiderschrank

Infos, Tipps & DIYs rund um Fair Fashion: Charlotte Schüler zu Gast im Rahmen der „Neckarsulmer Klimawoche“.

Charlotte Schüler lebt in München und inspiriert inzwischen eine große Community auf Instagram und TikTok mit Infos, Tipps und Ideen rund um einen nachhaltigen Lebensstil. Von ihrem (nahezu) plastikfreien Alltag erzählte die Autorin 2019 bereits mit großem Erfolg bei einer Veranstaltung in der Mediathek. Charlotte Schülers neues Buch ist ein Fair-Fashion Guide für den nachhaltigen Kleiderschrank. Schritt für Schritt führt sie uns mit konkreten Infos und Tipps zu einer umweltfreundlichen Gestaltung des eigenen Kleiderschranks. Dabei steht der ganze Lebenszyklus der Kleidung im Fokus: Vom Ausmisten und Ordnen der Garderobe, über den Kauf fairer Mode und Secondhand-Kleidung - bis zum richtigen Styling der neuen Lieblings-Stücke. Lassen Sie sich inspirieren. Zusätzlich findet von 18 bis 20 Uhr ein Kleidertausch in der Mediathek statt!

Eine Idee für alle, die nachhaltigen Konsum konkret ausprobieren möchten: Der Kleidertausch. Bringen Sie maximal 5 gut erhaltene Kleidungsstücke zum Tausch mit und tauschen Sie diese gegen maximal 5 andere Kleidungsstücke ein. Nicht getauschte Kleidung muss wieder mitgenommen werden. Bitte beachten Sie dazu unsere Infos auf der Homepage und in den sozialen Medien. Eintritt frei. Eine Anmeldung für Vortrag und Kleidertausch ist erwünscht. Eine Veranstaltung im Rahmen der „Neckarsulmer Klimawoche“