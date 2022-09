Charly Gitanos (ES)

Aktuelle Informationen zur pandemischen Lage finden Sie HIER. Wir bitten darum, sich vor einem Besuch im franz.K zu informieren!

Ersatztermin für den entfallenen 31.10.2021

Der Flamenco Gitarrist Charly Gitanos ist ein Weltstar!

Er und seine Band präsentieren energetische, mediterrane und südamerikanisch beeinflusste Musik aus dem Süden Spaniens. Der pulsierende Rhythmus der Band wird von der rasenden Flamenco Gitarre des charismatischen Frontmanns Charly Gitanos getrieben. Die Kombination aus groovendem Flamenco und Latino-Pop vermischen sich zu einem feinen Sound im Stil der legendären Gypsy Kings, Luis Fonsi, Nicky Jam oder auch Ricky Martin. Die Musik geht ins Herz und in die Füße.

Charly Gitanos ist in Lateinamerika und Spanien eine Musiklegende. Mit seiner ersten erfolgreichen Gruppe »Los Gitanos« war Charly Gitanos wochenlang in den Top 20 Charts aller lateinamerikanischen Ländern.

In den USA (Miami) hat er mit dem Produzenten »Éstefano« (Ex Donato y Estéfano) gleich einen Hit mit »Ole!« gelandet. Éstefano arbeitet mit Stars wie Jennifer Lopez, Shakira, Enrique Inglesias, etc. zusammen, und ist gleichzeitig Gewinner mehrerer Grammy Awards.

Der Hit »Ole!« wurde zum Soundtrack für die argentinische Version von »The Voice«, die dort auch als »Showmatch« bekannt ist und von Marcelo Tinelli moderiert wird.

Die erste in Venezuela veröffentlichte Single »Quimica y Magia« landete sofort in den Charts und eroberte in kürzester Zeit auch in Uruguay, Paraguay und Chile Radio und Fernsehen.

2014 entstand in Kooperation mit UNICEF der Song »Se enciende el mundo«, in dessen Videoclip auch die Fußballer Lionel Messi und Ángel Di Maria zu sehen sind, die sich aktiv an diesem Projekt beteiligt hatten.

2016 entscheidet sich Charly Gitanos für ein neues Projekt. Gesponsert durch Sony Music verlässt er Lateinamerika und geht nach Spanien zurück, wo er seine Wurzeln hat. Gemeinsam mit seinem nur 13 Jahre jüngeren Sohn produziert Sony einen neuen Song mit einer unglaublichen Geschichte zwischen Vater und Sohn. Der Song heißt »De Tal palo«. Charly Gitanos hat sich mit diesem Song einen Traum erfüllt.

Sein neues Projekt hat ihn nach Deutschland geführt, wo er jetzt lebt und ein neues Abenteuer gestartet hat. Seinem Label Sony Music bleibt er treu und bringt eine neue Single in den Markt. Diese wurde von Erika Ender geschrieben, die auch den Welthit »Despacito« von Luis Fonsi geschrieben hat.

LINE-UP:

• Charly Gitanos – Guitar / Voice

• Luis Cruz – Bass / Voice

• David Stauffacher – Drums

• Karen Clark – Percusions and Flamenco Dancer

• Cesar Correa – Keyboard

• Miguel Sotelo -- Flamenco Guitar