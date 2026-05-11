CHARLY KLAUSERS ZWEIKLANG TOUR

Charly Klauser hat Lust auf Musik, auf Begegnungen und darauf, diese Freude mit anderen Menschen zu teilen.

Deshalb geht sie schon diesen November auf Tour – ganz intim, ganz nah und tatsächlich ganz spontan. Nach ihrer Headliner-Tour im März mit ihrer kompletten Band hat sie schon so viele musikbegeisterte Fans getroffen, einen richtigen Kick bekommen und beschlossen, noch weitere Städte mit ihrer Musik zu bereisen und zu begeistern. Für die Zweiklang-Tour ist Charly diesmal im Duo unterwegs. Im Gepäck: jede Menge Instrumente, einen rhythmischen Duo-Partner, Lichterketten, neue und alte Songs und einige ihrer liebsten Coversongs.

Es wird eine kleine musikalische Reise durch Charlys viele Band-Projekte geben, eher experimentell oder mal rockig, mal improvisiert, also auch fernab von klassischen Singer-Songwriter-Songs. Denn wer es noch nicht wusste: Charly hatte bereits viele erfolgreiche eigene Bands unter-schiedlicher Genres und ist seit knapp 20 Jahren als eine der meistgefragten Musikerinnen des Landes auf unzähligen Bühnen und mit unzähligen Instrumenten zu hören und zu sehen –Percussion & Geige bei Peter Maffay, Schlagzeug bei der Carolin Kebekus Show, diverse Instrumente bei Álvaro Soler, E-Gitarre bei Sasha, auch mal im Tabaluga-Kostüm und als Produzentin im Tonstudio. Diese musikalische Vielseitigkeit nimmt sie als Inspiration mit. Bei dieser Tour geht es vor alle um Geschichten, Emotionen und die einfache Freude, im kleinen Rahmen Musik zu machen und das Herz in diesen Zeiten aufzuwärmen. Es wird ein crazy Abend und gleichzeitig laut, rhythmisch, euphorisch und emotional .„Unplugged“ trifft es dabei nicht ganz – denn neben vielen Instrumenten und spontanen Momenten dürfen auch E-Gitarre und irgendetwas Schlagzeugähnliches nicht fehlen. Zwei Menschen, ganz viel Musik und eine kleine Herbst- und Wintertour ganz nah am Publikum.