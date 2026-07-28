Charmin' Carmen ist eine Indie-Rock-Band aus Stuttgart, die seit 1996 aktiv ist. Bekannt für ihre charmante Mischung aus Punk, Country, Pop und Rock’n’Roll, spielt die Band mit einem ironischen Augenzwinkern gekonnt mit den Klischees des Rock’n’Roll – und begeistert dabei sowohl musikalisch als auch visuell.

Charmin' Carmen versteht es, ihr Publikum mit einer Kombination aus Humor, Energie und musikalischer Vielfalt zu fesseln. Ob live oder auf Platte – die Band bietet stets ein unvergessliches Erlebnis.

Charmin' Carmen vereint Rock, Pop, Punk, Country, Americana und Rock’n’Roll zu einem unverwechselbaren charmin’ rockin’ beatsSound. Ihre Musik ist authentisch, energiegeladen, unterhaltsam und oft mit einem Hauch von Humor versehen.

Die Band ist für ihre mitreißenden Shows bekannt, bei denen sich die gute Laune mühelos von der Bühne auf das Publikum überträgt. Charmin' Carmen gilt als eine der unterhaltsamsten und beliebtesten Live-Bands der Stuttgarter Region und bietet ihrem Publikum ein echtes multisensorisches Erlebnis.