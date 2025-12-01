Charmin' Carmen ist eine Indie-Rock-Band aus Stuttgart, die seit 1996 aktiv ist.

Bekannt für ihre charmante Mischung aus Rock, Punk, Country, Pop und Rock’n’Roll, spielt die Band mit einem ironischen Augenzwinkern gekonnt mit den Klischees des Rock’n’Roll – und begeistert dabei sowohl musikalisch als auch visuell. Die Band ist für ihre mitreißenden Shows bekannt, bei denen sich die gute Laune mühelos von der Bühne auf das Publikum überträgt. Charmin' Carmen gilt als eine der unterhaltsamsten und beliebtesten Live-Bands der Stuttgarter Region und bietet ihrem Publikum ein echtes multisensorisches Erlebnis.

Mit im Gepäck haben sie ihre aktuelle EP R.S.V.P. sowie ihr letztes Studioalbum Steady Companions aus dem Jahr 2023. Die beiden jüngsten Releases zeigen die Band in Bestform – stilistisch vielseitig, authentisch, charmant und mit einer ordentlichen Portion Spielfreude serviert. Charmin' rockin' beats ihrer vorherigen 7 Studioalben komplettieren das unterhaltsame und abwechslungsreiche Programm.