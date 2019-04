Chasing Summer ist ein charmantes Americana-Duo aus Nashville, Tennessee. Mit ihren reichhaltigen Harmonien, lustigen Geschichten und ihrer Vielfalt an Instrumenten: Akustikgitarre, Ukulele, Ukulele-Bass und einer Melodica, nehmen Tammy Rochelle und Joseph Bamber ihre Zuhörer mit hinein in ihre Melodien, in ihr Singen und Lachen und erobern und erwärmen so deren Herzen.