ChatGPT & Co. KI-Tools ausprobieren und verstehen

In diesem Kurs probieren wir ChatGPT, Bing, und andere generative KI-Anwendungen aus und lernen sie besser kennen. Mit diesen Tools kann man Texte und Bilder generieren - die damit entstehenden Möglichkeiten werden die Gesellschaft in den nächsten Jahren sehr verändern. Ihr erfahrt, wie die Modelle funktionieren, was sie können und was nicht.

Ihr lernt was "prompting" ist und wie man aus den Modellen ungefähr herausbekommt, was man will. Eure Erzeugnisse könnt Ihr im Anschluss "mitnehmen": auf einem USB-Stick oder per Mail.

Von 10 bis 14 Jahre.

Mitbringen: optional USB-Stick/Mailadresse

Workshopleiterin: Jacqueline Bellon, Universität Tübingen

Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmendenanzahl ist begrenzt.