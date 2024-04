ChatGPT & Co. KI-Tools ausprobieren und verstehen

In diesem Workshop nutzen Sie von einer Expertin angeleitet generative KI Sprach- und Bildmodelle. Sie lernen etwas über den technischen Hintergrund, zu ethischen und gesellschaftlichen Folgen des Einsatzes generativer KI und probieren verschiedene sogenannte "prompting"-Strategien aus, das heißt: Sie versuchen aus einem Sprach- oder Bildmodell das heraus zu bekommen, was Sie wollen und lassen sich überraschen von dem, was Sie vielleicht nicht geplant hatten. Gleichzeitig erfahren Sie anhand praktischer Beispiele mehr über Chancen und Grenzen generative KI-Anwendungen.

Mitbringen: optional USB-Stick/Mailadresse

Workshopleiterin: Jacqueline Bellon, Universität Tübingen