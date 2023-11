ChatGPT - Was man darüber wissen sollte

Eierlegende Wollmilchsau der KI oder nur ein weiteres Werkzeug?

Anfang Dezember 2022 wurde die Öffentlichkeit mit einer interessanten Lösung beglückt, die auf Methoden der KI (Künstlichen Intelligenz) beruht:

ChatGPT (Generative Pretrained Transformer). Es ist eine Software, mit der man in natürlicher Sprache kommunizieren kann und die auch Antworten ebenfalls in natürlicher Sprache verständlich und flüssig formuliert ausgibt.

Was soll ChatGPT nicht alles können: Texte schreiben, Übersetzungen herstellen, Programme schreiben, Hausarbeiten machen, Zusammenfassungen erstellen, Kondolenzschreiben formulieren, Bewerbungsschreiben vorschlagen, Vorträge ausarbeiten, Fachartikel schreiben - ja ganze Büchertexte formulieren.

Die Presse schreibt über ChatGPT mit Überschriften wie: "Die digitale Allzweckwaffe", "Wenn Maschinen die Macht übernehmen", "Ein Roboter, der Texte ausspuckt" oder "Jetzt will der Computer Ihren Job". Euphorie und Ablehnung sind die beiden Extreme, in denen über ChatGPT berichtet wird.

Das Webinar gibt einen Über- und Einblick, was es mit ChatGPT auf sich hat und was aktuell möglich ist. Auf verständliche Weise werden Funktion, Möglichkeiten, Grenzen und Risiken aufgezeigt. Konkrete Beispiele werden besprochen. Die Teilnehmer erkennen Möglichkeiten und Grenzen von ChatGPT. Sie können beurteilen wann und wie man diesen Chatbot am besten einsetzt. Nach dem Webinar kann man kompetent mitreden.

Der Vortrag von Walter R. Kaiser behandelt z. B. folgende Themen:

Was ist ChatGPT? Nach welchen Prinzipien arbeitet das System? Kann ChatGPT rechnen und programmieren? Wie sieht der Vergleich mit Google Search aus? Wer ist Eigentümer der Informationen? Was sollte man mit ChatGPT nicht tun?

Gebühr: 9,00 Euro. Anmeldung bei der Schiller-Volkshochschule erforderlich - www.schiller-vhs.de