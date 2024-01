Che Sudaka feiern 21 Jahre Bandgeschichte. Es ist schwer zu erklären, welchen Weg diese Band aus Barcelona gegangen ist, die von argentinischen und kolumbianischen Einwanderern, die ihre freie und unabhängige Musik seit 2002 auf fast 2.000 Bühnen in 50 Ländern auf 5 Kontinenten gebracht haben. Seit zwei Jahrzehnten ist die Live-Performance der Band eine der stärksten in Europa in den Augen des Publikums und Kenner*innen. Die 10 Alben der Gruppe sind ein wahres Fest der Stile, Kulturen und Sprachen und tanzen zum Cumbia, Merengue Ska, moderner lateinamerikanischer Folklore und der allgegenwärtigen Punk-Attitüde, respektlos, aber mit immer aufrichtigeren und bewussten Texten.

Die Zeit und die Liebe der Menschen haben Che Sudaka zu einer lebenden Legende gemacht. Zweifelsohne ist es eine Kultband. Am 11. November 2022, anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens, veröffentlichte die Gruppe ein neues Album, das von Martín "Moska" Lorenzo (von Los Auténticos Decadentes) und Sergio Morales Morales (von Pakandé) produziertes Album, das zusammen mit ihrem kürzlich erschienenen Buch, das die Essenz und die Geschichte der Band zusammenfasst und einen liebevollen Prolog von ihrem Freund Manu Chao enthält. Leo, Kacha und Cheko, oder vielmehr das Herz von Che Sudaka, laden euch ein, das Leben zu feiern mit dem vollen Bewusstsein, dem Bewusstsein, dass das Gute die Mehrheit ist!