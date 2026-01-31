Presents "Wir sind Licht" • A Tour To Remind Us That "We Are All Light".

Die in Barcelona ansässige Band Che Sudaka, die bald ihr 24-jähriges Bestehen feiert, kündigt ihre bevorstehende Nordeuropa-Tournee an, mit Konzerten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Tschechischen Republik und den Niederlanden zwischen Januar und März 2026.

Unter dem Motto „Wir Sind Licht” würdigt die Band ihr nordeuropäisches Publikum, das sie schon so oft mit offenen Armen empfangen hat, und feiert die strahlende Energie, die jeden Abend zwischen Bühne und Publikum entsteht.

Der Name der Tour stammt von „Wir Sind Licht”, einem Song aus dem Album „20 años” (2022), das in Zusammenarbeit mit Mal Élevé (Irie Révoltés) – Musiker und engagierter Aktivist – entstanden ist. Das Album markiert zwei Jahrzehnte musikalischen Widerstands und kollektiver Freude.

Mit einer explosiven, kommunikativen und zutiefst menschlichen Show verwandelt Che Sudaka jedes Konzert in ein Volksfest, bei dem Ska, Reggae, Cumbia und lateinamerikanische Folklore mit einer klaren Botschaft verschmelzen: Musik als Mittel zur Einheit und Bewusstseinsbildung.

Ihre Live-Auftritte werden nun durch audiovisuelle Synchronisationen ergänzt, die die emotionale und visuelle Reise ihrer Shows noch verstärken.

Leo, Kacha und Sergio bleiben ihrem Geist treu: Sie verbreiten gute Laune, Hoffnung und soziales Engagement durch ihre Kunst.

Auch nach 24 Jahren rollt der Zug von Che Sudaka weiter – und jeder Halt ist eine neue Gelegenheit zum Tanzen, Nachdenken und Feiern des Lebens.