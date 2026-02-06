Cheesecake 'n' Coffee

Wir sind ein Quintett aus Gesang, Saxofon, Gitarre, Bass und Schlagzeug, das mit spielerisch erfrischender musikalischer Offenheit mit einem Mix aus Bossa Nova, Swing, gefühlvollen Balladen.

Altbekanntes und weniger Bekanntes – begeistert. Unsere Lieblingsstücke aus dem Jazzstandardrepertoire aus verschiedenen Epochen bringen wir mal cool und entspannt, mal groovig und mitreißend und manchmal auch ganz romantisch als Ballade auf die Bühne. Der Name unserer Band spiegelt unsere Probentradition wider – denn Kaffee und Kuchen gehören bei uns einfach dazu! Inspiriert von Dexter Gordons „Cheesecake“ und Sonny Burkes „Black Coffee“ haben wir uns für einen Namen entschieden, der sowohl unsere Liebe zur Musik als auch zur Gemütlichkeit ausdrückt. Egal ob bei einem entspannten Konzertabend, in einem Café/Bar, Straßenfest, einem öffentlichen oder privaten Event, wir schaffen eine Atmosphäre, die zum Verweilen und Genießen einlädt. Gerne umrahmen wir auch Vernissagen, Lesungen oder Vorträge – nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.