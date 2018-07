× Erweitern Georg Roske Chefket

Ich glaube fest daran, dass man mit Musik etwas ändern kann. Auch wenn nur ich es bin, der sich ändert.

Seit Jahren wird er für sein großes Talent gelobt. Rapfans feiern seine Doubletimeskills, Musikliebhaber sind von seiner souligen Stimme betört. Seine humorvollen, klugen und manchmal politischen Texte, seine alles einnehmende Aura auf der Bühne, all das bescherte Chefket schon weltweit Auftritte unter anderem in New York, Manila oder Kiew. Er spielte als Tour- support für Techn9ne, Marteria, Megaloh & Brother Ali, gab Workshops beispielsweise im Middlebury College, wurde VizeFreestyleWeltmeister bei "End of the Weak" in London und war Teil mehrerer Projekte des Goethe Instituts.

Spätestens seit dem Werk "IDENTITÄTER" gibt es viele weitere und vor allem gute Gründe über Chefket, der wenn man es genau nimmt- eigentlich Şevket heißt, zu sprechen.

Und Chefket hat noch sehr viel mehr vor. Neben "Identitäter", für das er sich wortgewandte Freunde und Kollegen wie Samy Deluxe, Marteria, Tua und Motrip ins Studio eingeladen hat, begeistert auch das Mixtape "Guter Tag" alle echten HipHop Fans. Alles ohne Label im Rücken, ungefiltert und fresh!!! Einfach CHEF...