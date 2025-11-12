CHEFKET hat nach jahrelangem Studium seinen Doktor gemacht. „Doktor DiRiCAN“ tourt durch Deutschland um alle zu heilen, die in den letzten Jahren durch schlechten Rap geschädigt worden sind. Mit Medizin im Gepäck, die man nur auf Rezept in Underground-Apotheken bekommt. Der Underground lebt! Und CHEFKET ist der Beweis dafür. Während sich die Industrie-Rapper auf Playlistplatzierungen konzentrieren, ist er der Einzige der Hiphop noch retten kann. DR. DiRiCAN, der heilende Highlander!
Chefket
DR. DiRiCAN
Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart
