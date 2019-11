Die thailändische Küche hat den berechtigten Ruf, eine der besten Küchen der Welt zu sein.

Sie vereint Einflüsse der Kochkunst aus China, Indien, Indonesien, Malaysia und sogar Portugal. Aus dieser Mischung entstand eine ganz eigene und einzigartige kulinarische Richtung. Sie zeichnet sich durch frische und gesunde Zutaten und nicht zuletzt durch die Schärfe des thailändischen Chilis.

Tatsächlich ist thailändisches Essen eine wohl dosierte Kombination aus scharf, sauer, süß, salzig und bitter. Es geht nicht um die Kombination dieser Geschmacksrichtungen in einem Gericht, sondern um die Kombination und um die Kontrastierung der Aromen in zwei bis drei verschiedenen Gerichten. Das ist auch der Grund, warum man gemeinsam isst und die Gerichte teilt. Essen in Thailand dient nicht nur dazu, den Hunger zu stillen, sondern vielmehr aus Freude am Essen.

Lassen Sie sich von dem Duft, von frischem Koriander, Ingwer, Zitronengras und Basilikum in Urlaubslaune versetzen und begeben Sie sich auf eine kulinarische Schlemmerreise. Gemeinsam bereiten wir aus knackigem Gemüse und landestypischen Gewürzen, originale Speisen zu.