Die griechische Liebesgöttin Aphrodite ist nicht nur die Namensgeberin unseres Kochkurses, sondern auch die Namensgeberin des sog. Aphrodisiakums.

Die Geschichte geht bis in die Antike zurück und noch heute werden Lebensmittel, Gewürze und Getränke mit der Wirkung des Aphrodisiakums in Zusammenhang gebracht. Es wirkt u.a. stärkend auf das Empfinden und regt die Sinne an. Das sind die besten Voraussetzungen für einen genussvollen Abend zu zweit.