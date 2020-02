Grillgenuss

Zusammen feurige Erlebnisse genießen - Feuern Sie los.

Erste Sonnenstrahlen eröffnen die Saison der Outdoor-Küche. Der Duft der Holzkohle und dem frisch Gegrilltem machen sich breit. Doch aufgepasst, es muss nicht immer die Bratwurst oder das Schweinenacken sein. Sie fragen sich Was sonst? Gehen Ihnen die kreativen Ideen für Ihre Grillalternativen aus, sind Sie in diesem Kurs genau richtig! Überraschen Sie in dieser Saison Ihre Familie, Freunde und Gäste mit Ihrem neuen Grill-Können.

In diesem Kochkurs erfahren Sie vom Profi selbst, welches Fleisch, welcher Fisch besonders gut geeignet ist. Vielfältige Marinaden, raffinierte Dips und abwechslungsreiche Beilagen, bilden den Schwerpunkt des Kurses. Erfahren Sie alles wissenswerte über Ihren Holzkohle- oder Gasgrill und unseren Grillson-Holzpakketgrill.