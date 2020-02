Männer unter sich - Heute kochen wir

Ob Tim Mälzer, Jamie Oliver oder andere Kochprofis – diese Küchenchefs machen es vor.

Sie treffen sowohl den Puls der Zeit, als auch das kulinarische Herz der Frauen. Immer mehr Männer entdecken die Leidenschaft am Herd. In diesem Kurs begeben sich die Herren der Schöpfung unter sich, in die Welt der einfachen Kochkunst. Mit viel Spaß bereiten wir ein mehrgängiges Menü zu, bei dem grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden.

Nach diesem Kurs bringen Sie nicht nur die Butter, sondern auch Frauenherzen zum Schmelzen.