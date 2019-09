Indisch erleben

Namaste - Willkommen im faszinierenden und vielseitigen Indien.

Die enorme Größe des Landes spiegelt sich auch in der Küche wider. Sie ist so vielfältig wie das Land groß ist. So unterscheidet sich diese nach den 4 Himmelsrichtungen: Die Speisen im Süden sind wesentlich schärfer, als im Norden. Der Osten ist bekannt für seine Desserts und Süßigkeiten, der Westen wiederum ist geprägt von Fisch, Meeres- und Hülsenfrüchten. Das Geheimnis liegt in der Kombination: Genießen Sie den Duft der bunten Zusammenstellung aus Garam Masala, Kardamom, Safran, Marsala, Koriander und vielen weiteren Aromen.

In diesem Kurs lernen Sie die Basics der indischen Küche kennen und erhalten einen Einblick in die Welt der Gewürze und der Esskultur.