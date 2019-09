Pasta! Basta!

Nicht nur in Italien wird Pasta selbst gemacht. Der Trend hält an, denn Pasta ist beliebt bei Jung und Alt.

In diesem Kurs ist echte Handarbeit gefragt: Die richtigen Zutaten für die Pasta müssen kräftig verknetet werden, bevor die Klassiker in den Topf kommen. Sie erhalten viele Tipps zur richtigen Auswahl der Zutaten und erfolgreichen Verarbeitung. Ob rund, geschnitten oder gefüllt – probieren Sie alles aus und entdecken Sie Ihre Lieblingspasta. Für den puren Genuss bereiten wir passende Soßen zu. Von schnell und einfach bis hin zu raffinierten Kreationen. In der italienischen Küche werden aus einfachen Zutaten tolle Gerichte gezaubert. Wer einmal selbst gemachte Pasta gegessen hat, weiß sie zu schätzen.