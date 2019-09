× Erweitern Yan Sushi & Wok

Erlernen Sie den richtigen Dreh für die fern(k)östlichen Häppchen! Obgleich es früher eine Art der Konservierung des Fisches war, zählt Sushi heute zu den Delikatessen.

Legen Sie selbst Hand an, kochen Sie den speziellen Reis punktgenau, schnippeln Sie das Gemüse formgerecht und suchen Sie den geeigneten Fisch zu den einzelnen Sushi-Variationen aus. Danach heißt es: An die Stäbchen, fertig, los! Verkosten Sie bei unserem Sushi-Kurs, in lockerer Runde, Ihre selbstgemachten Reisröllchen und überzeugen Sie sich selbst von Ihren erworbenen Sushi-Fertigkeiten, mit denen Sie nun auch zu Hause beeindrucken können