Chelsea-Konzert

Das Chelsea Hotel in New York war seit den 1960er Jahren Zufluchtsort und Heimat für Musiker*innen wie Patti Smith, Joni Mitchell, Leonard Cohen, Bob Marley, Tom Waits und Sam Shepard. Gespielt werden Songs aus der LTT-Erfolgsproduktion „Geisterstunde im Chelsea Hotel“: u.a. „People Have The Power“, „Sugar Man“, „Could You Be Loved“, „Passenger“, „That Feel“ und „Dance Me To The End Of Love“.