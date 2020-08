Songs von Patti Smith, Leonard Cohen, Bob Marley, Sixto Rodríguez, Tom Waits, Iggy Pop u.a.

Das Chelsea Hotel in New York war seit den 1960er Jahren Zufluchtsort und Heimat für Musiker*innen wie Patti Smith, Joni Mitchell, Leonard Cohen, Bob Marley, Tom Waits und Sam Shepard. Gespielt werden Songs aus der LTT-Erfolgsproduktion „Geisterstunde im Chelsea Hotel“: u.a. „People Have The Power“, „Sugar Man“, „Could You Be Loved“, „Passenger“, „That Feel“ und „Dance Me To The End Of Love“.