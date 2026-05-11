Chen Reiss, Sharon Kam, Yael Kareth

Die klassische Musik steht vor der Herausforderung, relevant zu bleiben, ohne ihre Tradition zu verleugnen.

Davon sind die drei israelischen Musikerinnen Yael Kareth, Sharon Kam und Chen Reiss überzeugt. Kareth unterrichtet deshalb ihre Studierenden im Kuratieren von Konzerterlebnissen, die über die reine Aufführung hinausgehen sollen, und Sharon Kam schlägt mit ihrer Klarinette regelmäßig innovative Brücken zwischen zeitgenössischen Klängen und Tradition. Diese intensive und geteilte Leidenschaft für Musik lässt einen Kammermusikabend auf höchstem Niveau erwarten. Zur Sommersonnenwende wirft das Trio den Blick zurück und widmet sich Pathos, Tragik und Gefühlstiefe der Romantik – und lässt keine Gefühlswelt aus. Durch Fantasien und Elysium führen abwechselnd die Stimme der Klarinette und der intensiv sinnliche Sopran von Chen Reiss. Mit viel Elan und spielerischem Genuss werden die Höhen und Tiefen gefühlvoller Liebesbeweise nachempfunden, schwerwiegende Beteuerungen gemacht und nicht zuletzt abgrundtiefe Wahngefühle lebendig, um dann – mit großem Augenzwinkern – das beschwerliche irdische Leben vom Himmel aus zu betrachten.