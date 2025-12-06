Cherry Pop – wlw dance party

LKA Longhorn Heiligenwiesen 6, 70327 Stuttgart

Am Samstag, 6. Dezember, feiern wir mit euch die erste Cherry Pop wlw dance party im LKA Longhorn.

Wir haben eine fette Show, nice DJs und jede Menge good vibes am Start. 

Bleibt GESPANNT! In den nächsten Tagen verraten wir euch mehr.

Cherry-Pop ist ein intersektionaler safer Space für SLINTA* Personen (Sapphics, Lesben, Inter, Nonbinary, Trans, Agender). Freund*innen und allies welcome. Einvernehmliches Knutschen, Tanzen und Grinden? Yes please. 

Wenn du mitbekommst, dass jemand Grenzen überschreitet oder den Spirit des Abends nicht respektiert, sprich bitte das Team an – wir kümmern uns. 

Info

Partys & Clubs
