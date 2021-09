Chez nu - über Arbeit und Körper

Wie würden wir anders leben und arbeiten, wenn wir wirklich hybrid wären? Was hat Arbeit mit körperlicher Anwesenheit zu tun- wer kann sich das leisten oder wer muss immer vor Ort sein. Bei CHEZ NU wollen wir entre-nous über all das reden und auch das eine oder andere ausprobieren. Unser Tool des hybriden Avatars wird diesmal zur echten Arbeiterin.

Was andere Lebens- und Arbeitsmodelle mit uns und unserer Umwelt anstellen könnten, wollen wir den Mobilitätsforscher Andreas Knie befragen. Wahrscheinlich in Echt. Oder performt durchs Publikum. Das wiederum scriptet unser aller Antworten. CHEZ NU ist, wenn alle alles besser wissen und darüber sprechen.

CHEZ NU ist ein chezministisches Talk-Format von Chez Company. Während die Gruppe in Berlin den Chezminismus erfand, zur Bewegung machte und an der deutschen Oper dann einen Sänger zum Avatar machte, wird auf der nächsten Etappe der Tour das Thema Arbeit und Körper im Mittelpunkt stehen. Auch dafür setzen wir einen durchs Publikum steuerbaren Stellvertreter ein. Der menschliche Avatar wird in Stuttgart mit Hilfe des Publikums zu Hause und vor Ort eben jenes tun: Arbeiten. Das was wir meist darunter verstehen: ein Auto bauen. Während Gesine Danckwart und Sabrina Zwach mit sich und Expert*innen sprechen: Übers Arbeiten und natürlich in Stuttgart – was das mit Mobilität zu tun hat.

Wie wir neue Modelle leben könnten und was eigentlich das Gegenteil von Arbeit ist. Wir entwickeln unser Format jeweils spezifisch für das aktuelle Thema. Das hybride Publikum kann digital mitspielen oder vor Ort per mobilem Device. Chez Company versteht sein performatives Talkformat als Recherche-Happening. Als Kunstformat, dass etwas herausfinden will – kollektiv, spontan, mit Gästen und Publikum. Die Spielsituation ist hybrid: Zuschauer*innen vor Ort und User an ihren Devices können einen menschlichen Avatar steuern. Der oder die Performerin trägt eine Minitechnikeinheit: Eine Gopro-Kamera, die den POV des Avatars ins Netz streamt, Mikrofone und Rückkanal. Die hybride Community kann per Chat dem Avatar „Aufgaben“ schicken und über die Aktionen des Avatars abstimmen. Das von Chez Company entwickelte Tool, spielt mit demokratischen kollektiven Prozessen.

Die Veranstaltung kann entweder vor Ort im Theater Rampe besucht oder online über Spectyou verfolgt werden. Online-Tickets für den Livestream gibt es hier.

Mehr über das TOOLS-Festival.