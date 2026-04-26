Chiara Fuhrmann & Philipp Gras

Ein Abend über große Gefühle, schräge Vorurteile – und warum Menschen dieses Genre trotzdem lieben.

Philipp Gras und Chiara Fuhrmann laden zu einem Konzert ein, das gleichzeitig Gespräch, Werkstattblick und Liebeserklärung ist. Musicals haben es nicht immer leicht. Für die einen sind sie großes Gefühlskino, für die anderen „leichte Unterhaltung“. Aber was steckt eigentlich dahinter? Wie entsteht eine Szene, die plötzlich mitten ins Herz trifft? Warum wird aus einem Song ein Gänsehautmoment? Und was passiert, wenn man Abend für Abend dieselbe Geschichte erzählt – und sie trotzdem jedes Mal neu erlebt? Philipp, gebürtiger Esslinger, kehrt an einen vertrauten Ort zurück: Für die Dieselstrasse hat er bereits zwei Musicals komponiert. Chiara kennt das Genre aus unterschiedlichsten Perspektiven – von Produktionen wie The Bodyguard (auch in Stuttgart!), Fack Ju Göhte – Das Musical, Hamilton und & Julia bis hin zu ihrer aktuellen Rolle als Elsa in Die Eiskönigin in Stuttgart.

An diesem Abend geht es nicht um große Showeffekte, sondern um das Erzählen: von Proben, Premieren, Patzern – und von Momenten, in denen Musik und Geschichte plötzlich eins werden. Stimme und Klavier, nah am Publikum, mit Raum für Fragen, Gedanken und vielleicht auch für eine kleine Ehrenrettung des Musicals. Denn vielleicht sind Musicals nicht „kacke“. Vielleicht sind sie einfach nur missverstanden.

Ein Abend für Neugierige, Fans, Skeptiker – und alle, die sich schon mal gefragt haben, warum Menschen plötzlich anfangen zu singen.