Chicago Blues

Shawn Holt ist der Sohn des legendären Chicago Bluesmusikers Magic Slim, der 35 Jahre lang mit seiner Band The Teardrops zur allerersten Liga des Blues gehörte. Er hat es geschafft, den einzigartigen Klang und die explosive Energie von Magic Slim s Band zu bewahren.Shawn Holt machte mit 17 Jahren den Schritt ins Blues-Rampenlicht, als er mit seinem Vater und Onkel Nick Holt auf Tour ging. Danach entschied er sich, seine eigene Band zu gründen. Aber anfangs 2013 - nur zwei Stunden nachdem Magic Slim ins Spital eingliefert worden war - musste Shawn überraschend seinen Platz bei den Teardrops einnehmen. Es war ein Eröffnungskonzert in Phoenixville für den legendären Johnny Winter. Shawn erntete eine derartige Begeisterung, dass Johnny Winter darauf bestand, dass die Band ihn auf der ganzen Tour begleitete.Shawn Holt legte mit den Teardrops sein Debutalbum für Blind Pig Records mit dem sinnigen Titel "My Daddy told me" vor. Darauf bestätigte er sein außergewöhnliches Talent als Komponist, Sänger und Gitarrist. Der energische, hart treibende Sound der Teardrops ist immer noch am Leben.Mit seinem Gitarrenstil und seiner stimmlichen Präsenz führt Shawn Holt das große Erbe seines legendären Vaters würdig weiter.