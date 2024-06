Chicago Funk TV

Videoabend: Auf einem historischen Abspielgerät in einer stilisierten Umgebung werden Ausschnitte aus einem Chicagoer Kabelfernsehprogramm gezeigt (Röhrenfernsehapparat, Salzstangen, Flips). “The Chicago Party”, ein wilder Mix aus Funk, Boogie und Variety Show Elementen aus dem Jahr 1982 fasziniert auch heute noch Zuschauer*innen weltweit.„For 23 straight Saturday nights of 1982, “The Chicago Party” dance show assaulted Chicagoland UHF eyeballs with Spandex, Southside fly guys, tender tenderonies, magicians, contortionists, prismatic video gimmickry, and lip-synched singles by a rising regime of local post-disco casualties. Unfettered nightlife and outlandish humor poured out of oddball outpost The CopHerBox II and onto TV screens (…).“ Numero Records, Chicago