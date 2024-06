Die Kinderbibliothek: Workshops

Performance von Herbordt/MohrenWir erfinden gemeinsam eine Bücherei! Welche Geschichten, Räume,Menschen, Geräusche dürfen nicht fehlen? Wir zeichnen, tanzen,singen, erzählen und bauen diese Bücherei. Wir sind diese Bücherei! Verschiedene Workshops für Kinder begleiten und bereiten diePerformance DIE KINDERBIBLIOTHEK vor.

DIE KINDERBIBLIOTHEK ist eine Performance für Kinder und Erwachsene.Und die Eröffnung dieser Bücherei im Sommer 2024. An zwei Orten gleichzeitig. Am Stuttgarter Theater Rampe und in Salvador/Bahia,Brasilien. Dazwischen liegen 8300 Kilometer und eine Theaterbühne als Verbindungstür. Es geht um Ordnung und Unordnung, vielfältigeKinderliteratur und eine imaginäre Bibliothek als ihr Zuhause. In mehreren Workshops wird DIE KINDERBIBLIOTHEK vorbereitet.

Kinder im Alter von 6–11 Jahren können einmal oder immer wieder teilnehmen.

Termine der Aufführungen:Samstag, 6. 7. + Sonntag, 7.7. 2024 in der RAMPE