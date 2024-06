Die Kinderbibliothek. The Children's Library. A Biblioteca das Criancas

Performance von Herbordt/MohrenWir erfinden gemeinsam eine Bücherei! Wenn Du selbst eine Bücherei bauen würdest, welche Besonderheit würde sie haben? Welche Geschichten, Räume, Menschen, Geräusche dürften in ihr nicht fehlen? Wir zeichnen, tanzen, singen, erzählen und bauen diese Bücherei. Wir sind diese Bücherei!

DIE KINDERBIBLIOTHEK ist eine Performance für Kinder und Erwachsene. Und die Eröffnung dieser besonderen Bibliothek an zwei Orten gleichzeitig. Am Stuttgarter Theater Rampe und in Salvador/Bahia, Brasilien. Dazwischen liegen 8300 Kilometer und eine Theaterbühne als Verbindungstür. Es geht um Ordnung und Unordnung, vielfältige Kinderliteratur und eine imaginäre Bibliothek als ihr Zuhause.

Die Performance wird durch Workshops mit Kindern in Stuttgart und Salvador/Bahia vorbereitet und begleitet. Deshalb wird die Bühnensituation live gefilmt und nach Bahia übertragen.

Um eine Anmeldung für die Performance wird gebeten unter:kontakt@theaterrampe.de