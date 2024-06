Cryptide Sneaker - Schuhe aus dem 3D-Drucker

Stephan Henrich, Designer und Architekt, hat einen vollständig 3D-gedruckten Sneaker namens „„The Cryptide ONE“ “ entwickelt. Das an eine Kreatur erinnernde Schuhwerk wurde speziell für Pulverbett-3D-Druck-Verfahren mit flexiblem TPU-Material ausgelegt. Der Cryptide besteht aus einer Sohle mit offenem Design, kombiniert und zusammen gedruckt mit einem Oberschuh, der im Prinzip nicht viel mehr als eine Socke ist. Wie der Name schon vermuten lässt, ist der Sneaker von sogenannten Cryptiden inspiriert – mythische Kreaturen wie Bigfoot oder Yeti, deren Existenz nicht eindeutig geklärt ist. „Beim Tragen dieses Schuhs hinterlässt man Spuren, wie es ein Cryptid tun würde“ meint Henrich. In der Montagereihe stellt er seine Schöpfung vor.