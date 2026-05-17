Chicharron (F)

70iger Cumbia.

Chicharron ist eine französisch-chilenische Band, die peruanische Chicha der 60er und 70er Jahre, Progressive Rock, Afro-Peru-Grooves und die Magie andiner Melodien zu einem explosiven Sound vereint

Auf der Basis von Drums, E-Gitarre und Fender-Rhodes-Bass entstehen ana-loge Orgel-Texturen, Latin-Percussion-Fire und die klangliche Tiefe traditio-neller Instrumente wie Cajón, Charango oder Zampoña.

In der Tradition der Chicha- und Cumbia-Renaissance verbindet das Ensem-ble mühelos Rock mit Cumbia, Merengue mit Amazonischen Rhythmen und Salsa mit Saya. Zwei charismatische Leadstimmen und kraftvolle Chöre verleihen diesem Cocktail seine unverwechselbare Identität. Chicharron steht für radikale Fusion, tanzbare Ekstase und die Neudefinition eines panlateinamerikanischen Sounds.