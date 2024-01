Montagskino – Alaska

Deutschland (2023)

FSK: 6 Jahre

Regie: Max Gleschinski

Genre: Drama

Filmlänge: 124 Minuten

Kerstin (Christina Grosse) kehrt an den Ort ihrer Kindheit zurück. Was sie jetzt will, ist allein sein mit ihrem alten Kajak und dem Wasser. Sie paddelt ziellos auf der Mecklenburgischen Seenplatte umher, entlang an Touristen und immer auf der Suche nach Abgeschiedenheit. Als sie eines Tages auf Alima (Pegah Ferydoni) trifft, ahnt sie nicht, dass ausgerechnet sie sie dazu bringt, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Alima hält nichts von der Natur und die Ruhe ist ihr lästig. Also begleitet sie die ruhige Einzelgängerin und beginnt, Fragen zu stellen – nicht ahnend, dass sie Kerstin damit in eine tiefe Krise stürzt. Doch als dann auch noch Sören (Niklas Wetzel), Thomas (Karsten Antonio Mielke) und Nina (Milena Dreissig) dazustoßen, ist es mit Kerstins Ruhe gänzlich vorbei. Wovor ist sie auf der Flucht?