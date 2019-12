Aktiv seit dem Jahr 2001 hat sich die Formation längst auch über ihren Freundes-und Bekanntenkreis hinaus im Großraum Herrenberg einen Namen gemacht.

Was bei Konzerten der Band gefällt, das ist die ganz eigene Art des Coverns, die stets gute Laune und Spielfreude - und das Wiederhören mit Songs, die auch in ihren besten Zeiten oft nur ein kleines Publikum erreichten.

Musik der 70er Jahre ist ebenso im Programm vertreten wie neuere Songs.

Der unverwechselbaren Klang der "Chicken Motel Band" entsteht durch Steffen Rechner

( ex Renz bei Rechner ) und Ursel Vokoun ( Long Nights ), welche als Lead- bzw Backgroundvocals mit ihrer Energie die Sache zum kochen bringen. Uwe Gaugel ( ex Overdue) bedient die Gitarren, Klaus Müller (ex Unfamiliar) zupft den Bass, an den Tasten sitzt Martin Bolay ( ex Overdue). Breit angelegt ist die Percussionsfront mit Klaus Strobel

( ex Landes Rockanstalt) am Schlagzeug und Gerd Grauer an den Congas, Glöckchen, Triangeln usw. Dazu kommt eine Lightshow die es in sich hat. Außerdem hat man mit Beni Kreidler einen zuverlässigen Mann für Sound und Technik.

Am besten Ihr macht Euch Euer eigenes Bild und besucht eines unserer Konzerte.