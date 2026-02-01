Chiemgauer Volkstheater – "Eine Amsel macht doch keinen frommer!"

Mit der Komödie aus der Feder von René Heinersdorff gastiert das Chiemgauer Volkstheater in der Stadthalle Balingen.

Auf der Bühne stehen zur Regie von Bernd Helfrich das Ensemble mit Manfred Stecher, Mona Freiberg, Andreas Kern, Kristina Helfrich, Flo Bauer und Peter Fritsch.

Sophie Bauer, ehemaliger Schlagerstar der 70er Jahre, genannt „Die Amsel vom Chiemsee“, die mit dem Hit "Wo steht der alte Zuckerhut" die Charts in Atem hielt, führt schon seit Langem die Pension "Seeblick" zusammen mit ihrem"Mädchen für alles" Schorsch, der ihr treu zur Seite steht. Nun will Sophie ihre Pension um einen Wellness-Bereich vergrößern und ist sehr enttäuscht, dass ihr Antrag im Stadtrat, vertreten durch die Grünen-Abgeordnete Katja Hübschmann, so lange nicht beantwortet wird. Auch Landrat Dr. Peter Aschauer von der CSU kann da keine Hilfe leisten, zumal er sich auf amourösen Abwegen in der Pension befindet. Als dann noch ein "Whistleblower" erscheint, entsteht ein Missverständnis nach dem anderen und alle denken: "Jetzt hab ich's kapiert", aber das war wohl nix!