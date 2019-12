flirrende Retro-Synthesizer, melodische Basslinien und allem voran ihr harmonischer Gesang - Future Retro Pop by <3. Ihr kommendes Album HYPE erzählt, wechselnd zwischen Deutsch und Englisch, von ihrem Leben in den Twenties in Berlin, Liebe in Zeiten des Internets und allen dazugehörigen Ups und Downs. Die geteilten Erinnerungen an eine unbeschwerte Jugend in der ländlichen Idylle, aber auch der Rausch der Metropole ist ihrer Musik anzuhören. Die Songs der beiden Musikerinnen klingen nach Hier und Jetzt mit einer Prise Nostalgie für die 2000er und Begeisterung für die Radiohits ihrer Kindheit.

Ihre Single „Hearts“ kommt passend zum Sommer luftig-poppig daher und geht irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Auch beim Schauen des dazugehörigen Videos mit Line Dance Choreo und schrillen Outfits à la “La Boum” möchte man nicht, dass es endet. Die Produktion des Songs atmet die Atmosphäre der 1980er Jahre, gefärbt durch einen Instagram-Filter.

Im Sommer 2019 bringen CHILDREN ihre Songs auf die Festivalbühnen und steigern damit die Vorfreude auf ihr Album, das Anfang 2020 bei Grönland Records erscheinen wird.