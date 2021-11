Childrens Corner - Carneval der Tiere im Marmorsaal im Weissenburgpark kindermitmachkonzerte

Musik für Großeltern und Enkel oder Eltern und Kinder Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker laden alle großen und kleinen Kinder in den Marmorsaal im Weißenburgpark gleich unter dem Teehaus am Stuttgarter Bopser zum Kindermitmachkonzert "Childrens Corner" und führen in die aufregend-moderne Musik der Jahrhundertwende 19./20. Jhd. und der Zwanziger/Dreißiger Jahre ein, als Stuttgart noch mondäne Hauptstadt im Königreich Württemberg war. weitere infos: www.saloniker.de/kindermitmachkonzert Platzreservierung und Karten: www.saloniker.de/karten per mail: ticketing@saloniker.de Saloniker-Kartentelefon: 07192/9366931