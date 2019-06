Childrens Corner - Kindermitmachkonzert der Stuttgarter Saloniker

Dieses Konzert richtet sich an alle Generationen, an Babys, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters. Mitreißende Musikstücke werden so dargeboten, daß der spät-pubertierende Jugendliche genauso phasziniert sein wird wie das Krabbelkind.Große und kleine Kinder müssen hier nicht Still-Sitzen. Sie dürfen sich bewegen, zum Orchester krabbeln, mitmachen, mittanzen, mitklatschen, mitsummen und mitsingen.

Die gemeinhin "Goldenen Zwanziger" oder besser "Roaring Twenties" genannten 1920er Jahre eigen sich hierzu besonders, denn da ist alles im Umbruch. Alte Zöpfe werden abgeschnitten, mit hierarchischen Tradionen gebrochen und es entsteht - für jeden nachvollziehbar - erstmals Multikulti und "www".

Das Programm zeichnet die Entwicklung der neuen Medien von Schelllackplatte über Stummfilm, Radio, Tonfilm bis hin zum Farbfernsehen nach. Dabei ist natürlich Scott Joplin, der den Ragtime erfunden hat. Mit Claude Debussy und George Gershwin kommen Avantgardisten und Jazzmusiker aufs Tapet.Es gibt bewußt keine Altersbegrenzung: Babys, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche können sich bewegen, Instrumente bestaunen und im Laufe des Konzerts Vieles mitmachen.

Auf dem Stuttgarter Fernsehturm ist Prof. Fritz Leonhardt im Fokus, der völlig unkonventionell im Jahr 1954 den ersten Fernsehturm der Welt erfunden hat.Der Kartenpreis ist "pro Nase" ohne Altersbegrenzung und inklusive Fahrstuhlkarte und einem Glas Kinder-Sekt oder Erwachsenen-Sekt zur Feier des Tages.