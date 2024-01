Alle Mitglieder der Band aus dem Großraum Stuttgart haben langjährige musikalische Erfahrungen in unterschiedlichen Ensembles, Bands und Orchestern gesammelt und Unterschiedliches zu einem Gesamten geformt. So verbindet sich Grooviges mit Gospeligem, Soul mit Rockabilly – Fun for everybody! Es kann geklatscht, gewippt und getanzt werden. Unterhaltsames Live-Programm mit einer gewitzten Sängerin und einer Klasse-Band!