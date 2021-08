Chilly Gonzales & Kaiser Quartett

Der kanadische Musiker zählt zu den schillerndsten Entertainern im zeitgenössischen Jazz. Chilly Gonzales hält den Guinness-Weltrekord für das längste Solokonzert, mit über 27 Stunden. Er schreibt und performt unter anderem mit Jarvis Cocker, Feist und Drake. 2014 erhielt er einen Grammy für seine Mitarbeit an Daft Punks Album Random Access Memories und mit Never Stop komponierte Gonzales zudem einen globalen Hit für die Kampagne des Apple iPad-Launchs.

Das Rolling Stone Magazin erkennt in dem Künstler „wahre Größe“ aber eben auch „Polarisierungspotenzial“ – und damit natürlich wiederum künstlerische Qualität und Persönlichkeit. 2014 produzierte er das Album Octave Minds mit Boys Noize, in dem Piano auf Electronica trifft. Zudem hat er sich in den letzten Jahren damit beschäftigt, einen modernen Zugang zur Kammermusik zu finden. Das Ergebnis dieser Suche ist Chambers (2015), ein Album mit Piano und Streichquartett (und einigen Überraschungen).

Gonzales bekam mit seinen eigenen Platten und als Support-Act große Anerkennung als genreübergreifender Künstler und begnadeter Pianist. Es gibt nicht viele im internationalen Musikolymp, die ihr Publikum über viele Jahre hinweg einerseits zu Elektro-Beats zum Tanzen bringen und andererseits gemeinsam mit einem Symphonie-Orchester ein Rap-Konzert veranstalten können.

Bei den jazzopen 2021 tritt er wie auch schon 2019 mit dem Kaiser Quartett auf. Kurzweil und Qualität sind garantiert.