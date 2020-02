Chinas Weg zur Weltmacht Nummer 1

Auftaktveranstaltung zum 4. Marbacher Forum Zeitgeschehen „Chinas Macht“.

Wo steht China, welchen Weg beschreitet es, um Weltmacht zu werden und wo liegen mögliche Defizite und Risiken? Vor allem die USA sind bemüht, dem weiteren Aufstieg Chinas einen Riegel vorzuschieben, und auch Europa spricht von einem "Systemkonkurrenten".

Der Referent wird diese Fragen anhand einer Analyse der innenpolitischen Konstellationen sowie des außenpolitischen Verhaltens Chinas beantworten.

Thomas Heberer, Seniorprofessor für Politik und Gesellschaft Chinas an der Universität Duisburg-Essen, forscht seit über 50 Jahren zu China, hat viele Jahre in diesem Land gelebt und führt seit Anfang der 1980er Jahre jährlich Feldforschung in unterschiedlichen Regionen Chinas und zu unterschiedlichen Themen durch.

Saalöffnung: 18.30 Uhr.