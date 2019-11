Chormusical Martin Luther King

Im Jahr 2020 geht das Mitsing-Musical vom Leben und Wirken des amerikanischen Bürgerrechtlers dann auf Deutschlandtournee.

Das Herzstück einer jeden Aufführung ist der große Chor, der sich an jedem Veranstaltungsort mit Sängerinnen und Sängern aus der jeweiligen Region neu zusammenfindet.

In einer Mischung aus Gospel, Rock’n’Roll, Motown und Pop entführt die mitreißende Show ihr Publikum in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Schon zu Beginn fällt jener Schuss, der dem Leben des nur 39 Jahre alten Baptistenpastors ein Ende setzte. Der Titelsong „Ich hab‘ den Traum“ spielt an auf Kings legendäre Rede beim Marsch auf Washington; ein Jahr später erhielt er in Stockholm den Friedensnobelpreis. Auch in West-Berlin war King, und wie er es schaffte, ohne Pass in den Osten einzureisen, zeigt das Musical in einer humorigen, aber historisch verbürgten Anekdote. Es geht um Kings gewaltbereite Widersacher, seine Familie – und um seine Mitstreiterin Rosa Parks: Sie weigerte sich einen für Weiße reservierten Sitzplatz zu verlassen und löste so den Busstreik von Montgomery aus, der wiederum das Ende der Rassentrennung einläutete.

Kings Botschaft ist auch heute noch aktuell

Die bewegenden Melodien der Komponisten Hanjo Gäbler und Christoph Terbuyken und die eindrücklichen Texte von Librettist Andreas Malessa illustrieren eine Zeit des Umbruchs und der sozialen Verwerfungen und zeigen den Bürgerrechtler King mit seinen Motivationen, Träumen und auch Fehlern. Seine Botschaft vom gewaltlosen Kampf für Menschenrechte wirkt bis heute nach. „In einer Zeit, in der wir in unserer Gesellschaft mit einer zunehmenden Fremdenfeindlichkeit und Rassismus konfrontiert sind, ist es umso wichtiger uns Vorbilder vor Augen zu führen wie ihn, der uns durch seinen gewaltfreien Widerstand dazu aufruft Haltung zu zeigen und aktiv für unsere Werte einzustehen“, sagt Ralf Rathmann, Vorstand der Stiftung Creative Kirche, die das Chormusical veranstaltet.

Projektchor auch in Ludwigsburg

Herzstück der Aufführung ist auch in Ludwigsburg der große Projektchor, der sich für jede Aufführung in einer Region neu zusammenfindet: Ganze Chöre, aber auch einzelne Sängerinnen und Sänger können sich anmelden; sie studieren getrennt die Lieder ein, treffen sich mehrmals zu gemeinsamen Proben und singen dann zusammen die Aufführung. In Ludwigsburg werden es gleich zweimal 700 Sängerinnen und Sänger sein, die das Werk gemeinsam mit Kirchenmusikdirektor Hans-Martin Sauter proben und dann am 25. und 26. Januar 2020 in der MHPArena zusammen mit Musical-Solisten und Musikern aufführen.