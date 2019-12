Das chinesische Neujahr begann am 25.01.2019 (Jahr der Ratte) und wurde in Stuttgart groß mit dem Frühlingsfest Anfang Februar in den Räumlichkeiten der Stuttgarter Liederhalle gefeiert.

Die Veranstaltung wurde vom Verein der chinesischen Wissenschaftler und Studenten in Stuttgart e. V. organisiert. Für das vielseitige hochgradige Programm wurden Künstler aus der ganzen Welt eingeladen, beispielsweise Peking Oper, traditional chinesischen Volksmusik sowie auch Rockmusik und Kammermusik.