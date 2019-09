Chisa Tanigaki und Kensuke Ohira

Chisa Tanigaki - 1. Preis Elsa Respighi Wettbewerb 2017 Verona / Italien

Die japanische Sopranistin Chisa Tanigaki wurde in Kobe geboren. Mit fünf Jahren fing sie an, Klavier zu spielen und hatte bereits als Kind große Freude am Singen.

Schon während des Studiums in Tokio war sie gleichermaßen fasziniert von Bachs Kantaten wie vom deutschen Kunstlied; als Stipendiatin der Meiji Yasuda Cultural Foundation setzte sie ihr Studium in Deutschland an der Stuttgarter Musikhochschule bei Natalie Karl und Cornelis Witthoeft fort. 2016 schloss sie ihr Masterstudium mit Auszeichnung ab, 2017 wurde sie beim internationalen Wettbewerb Elsa Respighi in Verona mit dem 1.Preis ausgezeichnet. Zur Zeit arbeitet Chisa Tanigaki mit Kensuke Ohira an einem Repertoire von Liedern für Sopran und Orgel.

Stiftsorganist Kensuke Ohira - Johann-Pachelbel-Preisträger ION 2016

Nach seinem Studium in Tokyo und Würzburg wurde für Kensuke Ohira der Gewinn des "Johann-Pachelbel-Preis" im Orgel-Interpretationswettbewerb der ION - Musica Sacra 2016 zum Beschleuniger seiner internationalen Karriere. Er ist gern gesehener Gast bei Orgelreihen und -festivals, Engagements im In- und Ausland an den bekanntesten Orgeln und mit Orchestern stehen für die nächsten Jahre in seinem Kalender. Zu seinen prägenden Lehrern zählten Christoph Bossert und Masaaki Suzuki. Nach jeweils 2-jähriger Tätigkeit als musikalischer Assistent von KMD Kay Johannsen und als stellvertretender Kantor der Ev. Kirchengemeinde in Stuttgart-Botnang ist er heute Stiftskantor an der Stiftskirche Stuttgart.