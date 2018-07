Chocco Mocco

Die Live Band aus Albstadt bringt nun seit fast 20 Jahren mit hoher Spielfreude, Spontanität und guter Laune Cover-Songs aus den Genres Rock, Blues und Country zu Gehör, die so nicht an jeder Ecke gespielt werden. Bei der Zeitreise in die 70er bis 90er Jahre dürfen sich die Besucher beispielsweise auf Titel von Chris Rea, Dire Straits, ZZ Top aber auch Golden Earring, Popa Chubby und Collective Soul freuen.

Die fünfköpfige Band um Leasänger Reiner Baumeister wird auf alle Fälle wieder eine passende Mischung finden, die Songs zum abrocken, zuhören und mitsingen bietet.

Die Konzerte finden bei jeder Witterung auf dem Balinger Marktplatz statt. Dieser ist zum Teil bestuhlt.

Für die Bewirtung sorgt unser Gastropartner „Best for Fest – Catering“. Das umfangreiche Angebot steht Ihnen jeweils ab 18.00 Uhr zur Verfügung. Zusätzlich verkauft der Verein „Wasser für Afrika“ Sprudel für einen karitativen Zweck. Mit Rücksicht auf die Anwohner endet der Ausschank an allen Tagen um spätestens 23.00 Uhr.

Das 12. Balinger Kulturfestival wird von der Stadthalle Balingen organisiert und durchgeführt. Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir uns beim Handels- und Gewerbeverein Balingen e.V. (HGV) und bei allen Partnern und Sponsoren. Ohne sie wäre das Festival in dieser Form nicht durchzuführen.

Ein großer Dank gilt den Anwohnern für ihre Toleranz.

Diese Veranstaltung wird präsentiert von: HGV Balingen