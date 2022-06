Chocolat - Cacao - Premiere

Deutsch-Ivorische Koproduktion von Theater PATATi-PATATA und Compagnie KBL KATANA Club de Bouaké über Schokolade & Kakao, zwei Lebensformen, zwei Welten, eine gemeinsame Zukunft - für Menschen ab 10 Jahren.

Schokolade macht doch glücklich! Aber wen? In Deutschland isst jeder im Schnitt 11 kg pro Jahr - der Genuss gehört zu unserem Leben. An der Elfenbeinküste wird der meiste Kakao angebaut, doch kaum jemand isst Schokolade dort, sie ist ein teures Luxusprodukt. Wir erzählen die Geschichte des Jungen Yaocun, Sohn eines Kakaobauern, der, anstatt in die Schule zu gehen, auf der Plantage hart mitarbeiten muss.

Eines Tages nutzt er die Gelegenheit und flieht in einem Kakaosack versteckt nach Europa. Er ist beeindruckt vom schnellen, glitzernden Leben in Europa, trifft aber als junger illegaler Einwanderer auch bald Schattenseiten des "Paradieses". Das Leben ist so anders hier. Eines Tages begegnet er dem Mädchen Lisa. Sie lädt ihn kurzerhand zu ihrem Geburtstag samt Schokoladenkuchen ein. Yaocun hat noch nie Schokolade gegessen hat, obwohl sein Vater Kakaobauer ist, er hat auch noch nie Geburtstag gefeiert. Alles neu! Alles toll? Als er in einem Supermarkt ganze Regale voll Schokolade sieht, erschlägt ihn nicht nur dieses Angebot sondern auch der Preis. Sein Vater verdient für die harte Arbeit auf der Kakaoplantage dagegen so wenig. Da stimmt etwas nicht im System!? Gemeinsam kehren die Beiden in Yaocuns Dorf zurück. Sie wollen etwas verändern im Kakaoweltgetriebe: Ein neues SCHOKOREZEPT muss her! Mit weißer und schwarzer Schokolade.

Afrika trifft Europa: Vier ivorische und zwei deutsche Musiker und SchauspielerInnen, spielen die Geschichte auf Deutsch, Französisch, Senufo, u.a. Sprachen, bildstark mit viel Bewegung, Tanz und Musik.

Es spielen:

Sonka Müller

Siaka Diarrassouba

Soumaila Doumbia

Noëlle Binyè Kalou

Musik:

Leonard Boué Koné (Balafon)

Helmut Mittermaier (Saxophon)

Regie: Rüdiger Pape

Assistenz: Henrike Schwarz

Technik: Andi Renken